Hello Games is al geruime tijd bezig met een nieuw project naast onder andere No Man’s Sky en inhoudelijk weten we er nog niets over. Wel liet Hello Games oprichter Sean Murray in 2020 al optekenen dat het een project is die qua ambitie te vergelijken valt met No Man’s Sky. Iets wat hij nu opnieuw heeft aangegeven.

In gesprek met IGN stelt Murray dat de nieuwe game geen vervolg op No Man’s Sky is, maar dat het qua ambitie wel te vergelijken valt. Op dit moment is er een klein team mee bezig op de achtergrond en het project is qua ambitie zo groot dat het zelfs met een team van 1.000 man onmogelijk zou lijken.

“For a while now we’ve been working on something pretty ambitious in the background. It’s a small team but we like it that way. Similar to No Man’s Sky, it’s the kind of project that even if we had a thousand people working on it, it’d still seem impossible.”

Hoewel er dus aan een nieuwe game gewerkt wordt, zal No Man’s Sky er niet onder lijden. Die game krijgt nog steeds veel aandacht en dat zal voorlopig ook zo blijven. Dit is mogelijk doordat Hello Games vrij mensen tussen de projecten kan schuiven en dat blijkt goed te werken.