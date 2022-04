Zeer regelmatig is het mogelijk om gedurende het weekend een aantal titels ‘gratis’ te spelen op de Xbox. Dit via de Xbox Free Play Days, wat toegankelijk is voor Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate abonnees. Ook dit weekend zijn er weer games te spelen en het gaat om de volgende drie titels:

Control

Hunting Simulator 2

The Elder Scrolls Online

Gedurende het weekend zijn de drie games ook tegen een korting verkrijgbaar en dat geldt voor verschillende edities. De korting kan bij Control en The Elder Scrolls Online oplopen tot 70%, op Hunting Simulator 2 kun je maximaal 50% korting krijgen. Daarvoor kun je natuurlijk in de Xbox Marketplace terecht.

