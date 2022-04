Horizon: Forbidden West is inmiddels al enkele maanden uit, maar dat houdt Sony niet tegen om nog even een nieuwe trailer online te gooien om het nieuwe avontuur van Aloy wat meer in de schijnwerpers te zetten.

Het gaat hier om een trailer die gameplay toont op de PS4 Pro en de beelden zien er ook op de last-gen console erg goed uit. De beschrijving van de video laat ons dan ook weten dat Horizon: Forbidden West zowel op current- als op last-gen consoles heel wat grafische troeven heeft.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder en lees hier onze review.