Iets meer dan een jaar geleden werd aangekondigd dat Ubisoft en Massive Entertainment werken aan een openwereldgame in het uitgebreide universum van Star Wars. Veel weten we eigenlijk nog niet over deze titel, maar recente vacatures geven ons nu wel het vermoeden dat de game niet exclusief zal zijn voor current-gen consoles.

Eén van de gevraagde skills die je nodig hebt om deel uit te kunnen maken van het team achter de game gaat namelijk als volgt:

“Understanding of PS4, Xbox One, and PC audio functionality, capabilities and limitations”

Dit lijkt dus te bevestigen dat degenen onder ons die nog geen current-gen consoles in huis hebben, ook met deze Star Wars game aan de slag zullen kunnen gaan. We houden jullie uiteraard op de hoogte van meer (officieel) nieuws.