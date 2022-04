Na een eerdere release op Apple Arcade verscheen LEGO Builder’s Journey ook voor de Xbox One en Xbox Series X|S. Nu gaat de game nog wat andere platformen aandoen, want de game is in de PlayStation Store verschenen met een releasedatum op 19 april.

De game zal dan voor ongeveer € 20,00 te koop worden aangeboden, als we afgaan op online retailers. De definitieve prijs is echter afwachten, aangezien dat niet wordt aangegeven bij de optie om de game in je wensenlijst te plaatsen.

Deze LEGO game staat los van de titels die Traveller’s Tales maakt, gezien het hier om een creatieve puzzelgame gaat. Hieronder een trailer om een indruk te krijgen.