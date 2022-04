Gran Turismo 7 is inmiddels al bijna twee maanden verkrijgbaar, maar het was tot op heden een raadsel welke auto’s benodigd waren voor de platinum Trophy. Op één Trophy na spreekt de hele lijst wel voor zich en zodoende zijn de diehard spelers inmiddels in de buurt van die felbegeerde platinum Trophy.

De Trophy waar de community echter zijn hoofd over brak was de ‘Three Legendary Cars’ Trophy, waarvoor je drie legendarische auto’s moet kopen die gemaakt zijn om een 24 uurs race te winnen. Gezien de omschrijving echter wat vaag was tegenover het daadwerkelijke doel, is de community weken bezig geweest de auto’s in kwestie te achterhalen.

Inmiddels is uitgevogeld wat Polyphony Digital precies voor ogen had. Het gaat namelijk om een referentie naar de Bronze Dream Race in Gran Turismo 5, waarbij drie legendarische auto’s uit de jaren ’60 tegenover elkaar geplaatst werden. Deze drie auto’s waren rivalen met als doel elkaar in een 24 uurs race te verslaan.

Met de puzzel opgelost is het nu mogelijk om de Trophy te bemachtigen en daarvoor dien je de volgende drie auto’s te kopen:

Ford Mark IV Race Car ’67 – 4,600,000 credits

Jaguar XJ13 ’66 – 12,000,000 credits

Ferrari 330 P4 ’67 – 9,000,000 credits

Deze drie auto’s zijn enkel te verkrijgen bij de Legend Cars dealer. Als je niet elke auto uit het lijstje hierboven hebt, dan zul je moeten wachten tot deze terugkeren bij de dealer en dat kan wat tijd kosten. Gezien je in totaal 25.600.000 credits nodig hebt kan het wellicht goed uitkomen dat je even moet wachten, dat geeft je immers tijd de benodigde hoeveelheid bij elkaar te racen.