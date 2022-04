Insomniac Games heeft het er maar druk mee. De studio werkt op dit moment hard aan een vervolg op Spider-Man en een game die geheel in het teken staat van Wolverine. Dat is echter niet alles, want de vedettes werken daarnaast achter de schermen aan een multiplayer project. Via Twitter laat Insomniac namelijk weten dat ze naarstig op zoek zijn naar een senior gameplay manager.

Helaas is uit de vacature zelf niet op te maken aan wat voor project Insomniac nu werkt, behalve dat ze een ‘world-class team’ willen bouwen voor een nagelnieuwe multiplayer game. Vanaf nu kan het gissen dus gaan beginnen; zit er straks toch coöp in Marvel’s Spider-Man 2, of mogen we toch stiekem gaan hopen op een terugkeer van Resistance?

Het lijkt in ieder geval aan te haken op de overkoepelende strategie van Sony. De Japanse grootmacht wil namelijk voor 2026 in ieder geval tien live service titels lanceren.