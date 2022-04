Eerdere geruchten leken al te wijzen op een PlayStation en Xbox uitgave van de Shadowrun Trilogy en dat is nu officieel bevestigd. De trilogie is officieel aangekondigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S, dit nadat de uitgave eerder al voor de Nintendo Switch werd aangekondigd.

De trilogie bestaat uit de volgende drie games: Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut en Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition, die allemaal als remaster beschikbaar worden gesteld. Bij deze aankondiging hoort een trailer en die kan je hieronder bekijken, maar niet voordat we eerst een algemeen overzicht plaatsen met meer informatie over de game.

Shadowrun Trilogy is a collection of three critically acclaimed role-playing games in the iconic fantasy-cyberpunk Shadowrun setting. The Shadowrun Trilogy, a remastered release of the Shadowrun Returns RPGs originally released by Harebrained Schemes, has been updated for a console experience, with upscaled graphics, improved performance, and controller-optimized gameplay.

Originally funded via Kickstarter in just 28 hours, and the first Kickstarter-funded game to launch after raising over $1 million, Shadowrun Returns is a story-rich RPG with turn-based tactical combat set in the celebrated Shadowrun universe. Designed by Jordan Weisman, the creator of the original Shadowrun tabletop RPG, Shadowrun Returns released to critical acclaim for PC and mobile platforms, with two sequels released shortly afterwards. The standalone sequels, Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut and Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition, join Shadowrun Returns as the Shadowrun Trilogy.