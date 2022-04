Enkele maanden geleden kregen heel wat Marvel fans onder ons fantastisch nieuws te horen: gevierd ontwikkelaar Insomniac Games kondigde aan dat er momenteel gewerkt wordt aan ‘Marvel’s Wolverine’, een superheldengame die zich zal focussen op onze scherpe mutant. Veel is hier nog niet bekend over, maar een recente tweet lijkt te hinten dat de game een nieuwe fase van de ontwikkeling is ingegaan.

Mike Yosh, de lead animator bij Marvel’s Wolverine, deelde namelijk een tweet met een afbeelding van een lege motion capture studio, met het opschrift dat de lege kamer binnenkort niet zo ‘rustig en stil’ meer zal zijn. Het lijkt er dus op dat de motion capture opnames binnenkort van start zullen gaan, wat uiteraard goed nieuws is. Een release in 2024 of misschien zelfs 2023 lijkt realistisch.