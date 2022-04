Inmiddels heeft Ubisoft het gerucht bevestigd dat het bedrijf aan een Battle Arena-titel werkt. Op Twitter werd Project Q namelijk officieel aangekondigd. Nu zijn ook de eerste gameplaybeelden gelekt en die kun je hieronder bekijken. Mocht je interesse hebben, dan kun je jezelf via deze website opgeven om mogelijk aan toekomstige tests van de game deel te nemen.

Dat kun je doen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Vermoedelijk zijn dit ook de platformen waarop de game uiteindelijk lanceert. Tot slot geeft Ubisoft aan dat de game zich nog in een vroege staat van ontwikkeling bevindt en nog niet volledig is afgewerkt. De gelekte beelden zijn dan ook niet representatief voor het eindresultaat.