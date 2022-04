In februari dit jaar kwam het gerucht naar buiten dat Codemasters Cheshire Criterion zou helpen met het ontwikkelen van de nieuwste Need for Speed-game. Nu blijkt uit een LinkedIn post dat Codemasters ook zal gaan helpen met toekomstige delen voor de bekende reeks.

Electronic Arts senior recruiter Pete Johnson liet op LinkedIn weten op zoek te zijn naar een producer voor toekomstige Need for Speed-titels. Als extra informatie laat Johnson weten dat het eerstvolgende deel gemaakt wordt door Codemasters Cheshire en Criterion, en dat deze samenwerking zal worden doorgezet met de daaropvolgende delen.

“We are looking for an experienced Producer to join the studio, as we embark on an extraordinary journey to deliver the future of Need for Speed. Codemasters Cheshire will come together with Criterion Games to create the future of Need for Speed.”

“Starting with the next Need for Speed title then extending to future facing initiatives, Codemasters Cheshire will work with Criterion on creative, technical and feature execution in service to the vision outlined in the Need for Speed strategy.”