PlayStation Plus krijgt straks een flinke upgrade door middel van twee extra tiers, die toegevoegd gaan worden aan de dienst en we komen steeds meer te weten over alle extra’s die om de hoek komen kijken. In een poging om gamers straks nog meer waarde te bieden voor hun geld, gaat Sony het straks verplichten dat ontwikkelaars game trials van minstens twee uur aanbieden voor titels die in het aanbod van PlayStation Plus Premium staan.

Dit blijkt uit een rapportage van Game Developer, die via bronnen inzicht had op het developer portaal van PlayStation. Hier zitten wel wat haken en ogen aan. Dergelijke trials zijn bijvoorbeeld niet verplicht voor VR-titels of games die onder het prijspunt van € 33,- vallen. Game Developer noemt hierbij dat dit de ‘wholesale’ prijs is, waar waarschijnlijk de inkoopprijs mee wordt bedoeld.

Studio’s hebben tot drie maanden na de lancering van hun game via PlayStation Plus Premium de tijd om een game trial in elkaar te zetten, daarnaast moet een trial minstens twaalf maanden aangeboden worden. Sony geeft ook aan dat ze open staan voor op maat gemaakte demo’s in plaats van getimede trials, hier zullen ze echter wel per geval goedkeuring voor moeten geven.