Ben je nog lang niet uitgekeken op het Battle Royale-genre? Dan kan je nu met een nieuwe titel aan de slag: Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Om de lancering van deze titel te vieren, is er een nieuwe trailer beschikbaar gesteld en die check je onderaan dit bericht.

Je hoeft niet je portemonnee te trekken om van de nieuwe Battle Royale-titel te genieten. Vampire: The Masquerade – Bloodhunt is namelijk free-to-play. Er is echter ook een ‘Founder’s Edition’ beschikbaar en die kost €59,99. Deze editie bevat de game plus een aantal extra’s, waaronder twee exclusieve PS5 outfits, tien accessoires en tien personage emotes.

Beide versies kun je hier vinden.