Als in juni PlayStation Plus meerdere varianten krijgt, is het mogelijk om klassieke PlayStation en PlayStation Portable games te spelen. Sony heeft tot op heden nog geen mededelingen gedaan over welke titels zoal in de bibliotheek terug zullen komen, maar via het toevoegen van games aan de backend van de PlayStation Store krijgen we enig idee.

Het blijkt dat Tekken 2 (PSX), Ridge Racer 2 (PSP) en Mr. Driller (PSX) in de PlayStation Store te vinden zijn. Althans, mensen op Reddit hebben de assets van deze games gevonden, waardoor het aannemelijk is dat deze titels in ieder geval bij PlayStation Plus Premium inbegrepen zitten.

Gezien er nu al informatie gevonden wordt, is het een kwestie van tijd tot nog veel meer titels zullen opduiken. Sony is overduidelijk volop bezig met de voorbereiding en bij meer updates, laten we het uiteraard weten.