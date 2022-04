Microsoft is bezig met het opkopen van Activision Blizzard en hoewel dat ogenschijnlijk vrij eenvoudig klinkt, gaat dit achter de schermen gepaard met een hoop stappen. Een van deze stappen is goedkeuring krijgen van het merendeel van de aandeelhouders, die hier overigens een slaatje uit kunnen slaan.

Er heeft inmiddels een speciale meeting met aandeelhouders plaatsgevonden en meer dan 98% van de aandelen – ofwel eigenaren van dat percentage – stemden voor een overname door Microsoft. Met dit hoge percentage is alvast één horde genomen, maar op voorhand werd niet anders verwacht.

Nu deze stap is genomen, dient dit officieel bij de Amerikaanse overheid ingediend te worden. Daarna volgen er nog andere stappen, waarbij Microsoft al heeft ingecalculeerd dat het tot juni 2023 zal duren. Dus voordat Activision Blizzard volledig eigendom is van Microsoft, zijn we een jaar verder.

“Today’s overwhelmingly supportive vote by our stockholders confirms our shared belief that, combined with Microsoft, we will be even better positioned to create great value for our players, even greater opportunities for our employees, and to continue our focus on becoming an inspiring example of a welcoming, respectful, and inclusive workplace”, aldus Bobby Kotick.