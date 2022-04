Mocht jij met een van je vrienden, familieleden of andere relaties op zoek zijn naar een leuk coöperatieve game: zoek dan niet verder. De PlayStation Store deal van de week is na enige afwezigheid weer terug van weggeweest en het gaat dit keer om het succesvolle It Takes Two.

De titel scoorde erg goed bij zowel pers als publiek en ook wij waren laaiend enthousiast over het resultaat, zoals je in onze review kunt lezen. Deze unieke ervaring is nu flink afgeprijsd. It Takes Two is met deze deal namelijk 61% goedkoper en dat is zeker geen verkeerde aanbieding.

Via de onderstaande link kan je direct naar de PlayStation Store voor een aanschaf.

It Takes Two PS4 & PS5 – Van € 39,99 voor € 15,59

Heb je nog PSN-tegoed nodig voor je aankoop? Daarvoor kan je hier terecht.