Het kan zomaar zijn dat je na de meest intense games wel eens iets wilt spelen dat een wat rustiger tempo kent. Een game waar je op je gemak in kunt rondkijken, kunt verkennen en ontdekken, terwijl je onder de indruk bent van de schitterende landschappen. Mocht je naar zo’n game op zoek zijn, dan is Exo One wellicht wat voor jou.

In dit sci-fi avontuur sta je in de schoenen van een buitenaardse piloot die allerlei planeten afgaat. Je beweegt je voort dankzij de zwaartekracht en je kan jouw eigen snelheden beïnvloeden. Exo One lijkt in ieder geval een uitstekende sfeer te hebben als we de onderstaande beelden mogen geloven. Je zal allerlei landschappen, waaronder schroeiende woestijnen, bevroren planeten, talloze sterrenstelsels en meer gaan tegenkomen.

Exo One zal gebruik maken van de haptische feedback van de DualSense controller. De game zal ook 120fps ondersteunen voor de meest optimale ruimte-ervaring. Exo One zal ergens in de zomer verschijnen voor de PS4 en PS5.