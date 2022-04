Vorige week deelde Microsoft een overzicht van aanstaande releases voor Game Pass en nog voor de maand voorbij is, is er nog een extra titel beschikbaar gesteld. Het gaat om NBA 2K22, die nu beschikbaar is via Xbox Game Pass. Zowel de Xbox One als de Xbox Series X|S versie is nu te downloaden en spelen voor alle abonnees.

De pc-versie is niet beschikbaar, wat mede komt doordat deze editie niet via Microsofts Windows Games Store te verkrijgen is. Dus als je in de NBA wilt duiken, ben je aangewezen op de Xbox consoles. Vanzelfsprekend heb je toegang tot de gehele game, die wij best konden waarderen.

Vorig jaar verscheen NBA 2K21 begin maart op Game Pass om tegen het einde van augustus weer te verdwijnen uit de service. Dit vlak voordat NBA 2K22 uitkwam. Mogelijk dat Microsoft en 2K Games dit nu opnieuw doen.