Vrijwel elke week zijn er nieuwe games beschikbaar via het Xbox Free Play Days programma, waartoe abonnees van Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate over het weekend toegang krijgen. Dat is deze week niet anders en momenteel zijn de volgende drie games tijdelijk beschikbaar:

Session: Skate Sim

Moving Out

Embr

De games zijn tot maandagochtend 09.00 uur te spelen voor iedereen die over één van de genoemde abonnementen beschikt. Mochten de games je bevallen, dan profiteer je nu tijdelijk van een korting, waardoor je ook na het gratis weekend door kan blijven spelen.

