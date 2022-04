Microsoft heeft vandaag aangekondigd welke games deel uit zullen maken van de Games with Gold line-up voor mei. Zoals gebruikelijk betreft het weer twee Xbox 360 en twee Xbox One games, die leden van de online dienst kosteloos kunnen spelen. Hieronder op een rijtje wat we vanaf 1 mei mogen verwachten.

Yoku’s Island Express – Vanaf 1 tot 31 mei

The Inner World – The Last Wind Monk Vanaf 16 mei tot 15 juni

Hydro Thunder Hurricane – Vanaf 1 tot 15 mei

Viva Piñata Party Animals – Vanaf 16 tot 31 mei

De eerste twee games zijn Xbox One/Series X|S titels. De onderste twee zijn games voor de Xbox 360. Een leuke line-up als je het ons vraagt en mocht je nog Xbox Live Gold nodig hebben, dan kan je daarvoor hier terecht.