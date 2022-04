De Uncharted-film is inmiddels al enige tijd uit en zal over niet al te lange tijd ook op disc verschijnen en via streamingdiensten te zien zijn. Mocht je de film nog niet gezien hebben, dan raden we je aan de onderstaande video over te slaan.

De film is door de makers voorzien van de nodige easter eggs die de spelers van de game er zo uit zouden moeten kunnen plukken. Maar heb je ze ook allemaal gezien, of toch niet? In een nieuwe video gaat de stem van Nathan Drake, Nolan North, dieper op de easter eggs in.