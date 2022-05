Recent bracht Housemarque een grote update voor Returnal uit, die het mogelijk maakt om de game in coöp te spelen. Ook werd de Tower of Sisyphus toegevoegd, waardoor de game weer van extra speelduur is voorzien. Het is echter niet helemaal 100% perfect, zo bleken er nog wat issues te zijn.

Die worden nu opgelost met update 3.03, die voor de game is uitgerold. Het gaat om een relatief kleine update die naast wat issues aanpakt, ook wat audio logs aan de game doet toevoegen. Alle details van de update hieronder op een rijtje met als belangrijkste: als je last van crashes had in coöp, dan moet dat nu verleden tijd zijn.

Tower of Sisyphus: Added Audio Logs to new locations in the tower

Tower of Sisyphus: Fixed a rare issue where Algos might refuse to die, or die too early in the tower

Tower of Sisyphus: Increased leaderboard scrolling speed

Co-Op: Fixed several issues where a client or host might encounter a black screen or hang when moving between biomes during co-op play

Co-Op: Fixed multiple minor gameplay bugs

Co-Op: Fixed two rare crashes in co-op mode

Meer weten over de recente (gratis) uitbreiding voor Returnal? Dan kan je hier bij onze special terecht voor meer informatie.