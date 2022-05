Eerder vandaag werd bekend dat Embracer Group verschillende studio’s en IP’s van Square Enix overkoopt. Daarmee groeit de groep nog eens meer nadat ze in de afgelopen jaren al de nodige partijen hebben overgenomen. Onder de IP’s die ze overnemen, wat er tegen de 50 zijn, vallen zoal Deux Ex, Legacy of Kain, Tomb Raider en Thief.

Square Enix doet dus behoorlijk wat van de hand, maar ze stoppen niet met hun activiteiten in het Westen. Zo blijven andere studio’s eigendom van de uitgever en ook Square Enix Collective blijft bestaan als label voor onafhankelijke ontwikkelaars. Daarnaast blijven zij verantwoordelijk voor het uitgeven van een aantal bekende franchises.

Hieronder vallen Just Cause, Outriders en Life is Strange. De huidige games blijven onder beheer van Square Enix qua uitgeefrechten en hetzelfde geldt voor toekomstige titels in deze franchises. Het is echter nog wat onduidelijk hoe het zit met de andere IP’s die niet genoemd zijn, aangezien geen van beide partijen een complete lijst met IP’s heeft gedeeld.