Lies of P komt buiten op de pc ook naar de huidige generatie consoles. Als je deze soulslike-titel gaat kopen en je hebt een PlayStation 5 of Xbox Series X, dan laat ontwikkelaar Neowiz alvast weten in welke framerate en resolutie je het spel kan spelen.

Lies of P heeft net zoals vele andere current-gen games twee verschillende grafische modi: Quality en Performance. De eerstgenoemde zorgt voor een resolutie van 4K en een framerate van 30fps. Wil je liever een soepel lopende ervaring hebben, dan is de Performance modus voor jou. De resolutie zakt hier naar 1440p, maar je krijgt daar 60 frames per seconde voor terug.

De soulslike komt ook voor de Xbox Series S uit, maar de ontwikkelaar heeft nog niet laten weten hoe de game daar op zal draaien.