Morgen is het de eerste dinsdag van de maand en dat betekent zowel een PlayStation Plus als PlayStation Now update. Van PlayStation Plus wisten we al wat er in de pijplijn zit en nu ook wat betreft PlayStation Now, aangezien Sony via het PlayStation Blog bekendgemaakt heeft welke titels er morgen worden toegevoegd.

De update voor mei is niet heel erg uitgebreid, want het betreft slechts een drietal titels:

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Soulcalibur VI

Blasphemous

Bij geen van de titels wordt een specifieke beschikbare tijd aangegeven, dus vooralsnog zullen deze drie game voor een lange tijd via PlayStation Now aangeboden worden. Het betreft hier allemaal PlayStation 4 games.