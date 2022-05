Na Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7 is het wachten op de volgende grote exclusieve game van Sony PlayStation: God of War: Ragnarök. Deze game staat op de planning voor een release later dit jaar, maar wanneer precies is nog altijd onduidelijk. Ook hebben we al enige tijd niets meer van de game gezien.

Sony zal ongetwijfeld State of Play aangrijpen om te zijner tijd meer van de game te laten zien, maar dit kan nog wel even op zich laten wachten. Een fan heeft namelijk een afbeelding van een God of War-uitzending in elkaar geknutseld en dat op Twitter gedeeld, waarop een betrouwbare insider reageerde.

Het gaat om insider en geverifieerd Resetera gebruiker ashhong die op het bericht reageerde dat er in mei geen State of Play verwacht hoeft te worden omtrent God of War: Ragnarök. Het zou volgens hem ’te snel’ zijn op basis van wat hij heeft gecheckt bij wellicht zijn bronnen.

Met andere woorden: de grootse presentatie van God of War: Ragnarök zal dus nog wel even op zich laten wachten.