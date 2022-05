Yu Suzuki, de regisseur van de Shenmue-serie, was na het verschijnen van het derde deel heel erg blij met de game. Tevens liet hij weten dat hij een vierde deel wilde maken. Op deze uitspraken is Suzuki nu deels teruggekomen.

In een interview met IGN Japan vertelde de regisseur dat er op het moment geen plannen zijn voor het maken van Shenmue IV, maar hij heeft wel wat ideeën voor de game. Suzuki was heel blij dat Shenmue III goed werd ontvangen, alleen wil hij het met een eventueel vierde deel wel iets anders aanpakken.

Het derde deel van de bekende reeks was namelijk gericht op de diehard fans. Hierdoor was het spel voor gamers die nieuw instapten niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Mocht er aan Shenmue IV begonnen worden, dan moet deze game sowieso een stuk toegankelijk worden dan diens voorganger. Zo kan een bredere groep gamers worden aangesproken in plaats van alleen de fans van het eerste uur.

Suzuki wil de serie toegankelijker maken, omdat hij een bedrijf runt en dat moet geld verdienen om te kunnen blijven bestaan. Shenmue III werd vrij aardig verkocht, maar een vervolg zal deze aantallen wel moeten overschrijden om zijn bedrijf gezond te houden.

“With Shenmue 3, I really responded to the fans’ voices, so I wasn’t necessarily thinking about making any money. But since I’m running a company, I have to think about what can sell if I continue. I’ve been seriously talking about it over and over again.”