Er zijn heel veel verschillende versies van de Xbox One Wireless Controller verschenen en het ziet er naar uit dat Microsoft hetzelfde gaat doen met de controller van de Xbox Series X|S. Er is nu een nieuwe kleur beschikbaar, namelijk ‘deep roze’.

De ‘nieuwe’ controller is buiten de kleur exact hetzelfde als de originele Xbox Wireless controller. De prijs is daarom ook gelijk aan de ‘normale’ versie van de controller. Wil je liever een andere kleur, dan is de Aqua Shift Special Edition of de 20th Anniversary Edition wellicht iets voor jou.

Hieronder kun je de ‘Deep Pink’ Xbox Wireless Controller bekijken.