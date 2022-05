Het is al even bekend dat er een vierde deel van Crysis in de pijplijn zit, maar verdere details ontbreken nog. Nu is er echter iets meer informatie naar buiten gekomen over de ontwikkeling van de shooter.

Crytek heeft via Twitter laten weten wie de regie van Crysis 4 in handen zal hebben. Dit is Mattias Engström geworden. De laatste game waar hij aan het roer stond was Hitman III. Daarvoor werkte hij als level designer aan Hitman en Hitman II, en hij werkte in dezelfde functie bij Ubisoft aan Far Cry 3 en Assassin’s Creed: Revelations.

De titels waar Engström aan heeft meegewerkt zijn stuk voor stuk succesvol geweest, dus Crysis 4 lijkt in ieder geval in goede handen te zijn. Dit is ook wel nodig, want Crysis werd met elk deel minder goed ontvangen. Hopelijk wordt met deel vier weer een stijgende lijn ingezet.