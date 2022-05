Sony en Microsoft zijn aardig aan het shoppen in de industrie en sinds Microsoft zowel Bethesda als Activision Blizzard heeft overgenomen, is het opkopen van uitgevers ook niet langer meer een ongebruikelijke zaak. In dat perspectief kan in feite elke uitgever opgekocht worden en zo is ook Ubisoft meermaals ter sprake gekomen.

De Franse uitgever lijkt een overname echter toch niet helemaal te zien zitten, want volgens een bericht van Seeking Alpha is de uitgever met een investeringsmaatschappij aan het kijken om een groter belang in het bedrijf te krijgen. Dit om zo vijandige overnames te kunnen blokkeren.

In deze opzet zou de huidige baas, Yves Guillemot, de CEO van de uitgever blijven. Zijn familie beheert 15.9% van de aandelen van Ubisoft en 22.3% van de stemgerechtigde aandelen. Met een investeringsmaatschappij zou de Guillemot familie meer controle krijgen over het bedrijf door een groter aandeel te bemachtigen.

Op die manier kan de genoemde familie aan het roer blijven staan van de uitgever en is een overname door andere partijen lastiger. Als gevolg van dit nieuws stegen de aandelen van Ubisoft met maar liefst 10%. Hetzelfde bericht stelt echter ook dat er op dit moment geen serieuze gesprekken gevoerd worden over een overname.