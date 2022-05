Niet alle games waar ooit aan wordt begonnen komen uiteindelijk in de (digitale) winkels te liggen. Ook lang niet elke game wordt officieel aangekondigd en blijkt het bestaan pas jaren later. Dit is nu ook het geval met een spin-off van Half-Life, waarvan beelden zijn opgedoken.

De game waar het om gaat is ‘Ravenholm’ en die speelt zich dus af in het Half-Life universum. De ontwikkelaar die aan het roer stond was niet de minste, namelijk Arkane Studios, bekend van onder andere de Dishonored-serie.

De beelden die nu zijn opgedoken van Ravenholm, worden getoond door Noclip Documentaries. Het gaat dus om een nog incomplete game, dus niet alles is even goed uitgewerkt. De video kan je hieronder bekijken en ga er maar goed voor zitten, want je bent wel even zoet.