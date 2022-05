Tijdens de wereldfinales van het FIA Gran Turismo Championship eind 2019, onthulde Lamborghini de Lamborghini Vision Gran Turismo. Een futuristisch racemonster dat nooit daadwerkelijk in productie zal gaan, maar waar wel virtueel mee gereden kan worden in Gran Turismo Sport en Gran Turismo 7.

Een man uit Vietnam die nogal handig is met hout, heeft deze auto nu in compacte vorm nagemaakt op basis van een elektrische motor, zo laat GTPlanet weten. Dit voor zijn zoon, hoewel de man er zelf ook prima in kan rijden. Het resultaat is best indrukwekkend te noemen en het bouwproces is op video vastgelegd, zie hieronder.