Sony heeft recent VRR beschikbaar gesteld op de PlayStation 5 en kort daarna kregen diverse games updates om van deze functie gebruik te maken. Op de Xbox Series X is deze feature al langer beschikbaar en vanzelfsprekend is dit met elkaar vergeleken. Dit door Digital Foundry, die tot de conclusie komt dat VRR op de PlayStation 5 niet op gelijke voet staat met VRR op de Xbox Series X en pc.

Dit komt voornamelijk door het gebrek aan LFC (Low Framerate Compensation), zo merkt Digital Foundry op. Dit betekent niet dat het een enorme stap terug is, want ondanks de verschillen stelt men wel dat Sony solide werk heeft afgeleverd. En wat de games betreft, vooral de titels van Insomniac Games steken boven de rest uit aangezien de updates voor de twee Spider-Man games en Ratchet & Clank LFC weten mimieken, waardoor het nauwelijks merkbaar is.

In andere games is het mogelijk dat de framerate zakt onder het VRR kader, dit door het gebrek aan LFC. Dit met als resultaat judder tijdens het spelen. Hieronder de uitgebreide analyse in kwestie, die zeker even de moeite waard is om te bekijken.