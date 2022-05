Nacon heeft al een aantal ontwikkelaars onder zijn hoede, maar de uitgever wil verder groeien en heeft daarom een nieuw ontwikkelteam opgericht. Deze zal door het leven gaan als ‘Nacon Studio Milan’.

Zoals de naam al doet vermoeden, bevindt de nieuwe ontwikkelaar zich in Milaan, Italië. Het team is meteen aan het werk gezet, want zij zijn al bezig met een survival-game. Deze is gebaseerd op een bekende film-franchise.

Waarschijnlijk is ook al bekend in welk universum het spel zich zal afspelen. Er zijn namelijk een tweetal artworks vrijgegeven en op één daarvan is een Alamo Sport Shop te zien en die is weer te linken aan de Terminator franchise. Hieronder zie je eerst een screenshot van de film en daaronder het artwork van de game.

Er is tevens een video vrijgegeven, waarin meer verteld wordt over Nacon Studio Milan en dat check je hieronder.