Annulaties zijn een beetje een vast onderdeel van de gamesindustrie geworden: af en toe krijgen we het nieuws dat een veelbelovend project in de vuilnisbak wordt gegooid. Soms weten we zelfs niet eens dat er achter de schermen van de grote studio’s heel wat ideeën worden geschrapt zonder dat deze ook maar bekend zijn gemaakt. Eén van de games die in die tweede categorie valt, komt van Final Fantasy ontwikkelaar Naoki Yoshida die in zijn boek ‘Yoshida Uncensored’ zijn verhaal doet.

Yoshida zou samen met Hiroshi Takai, Hiroshi Minagawa en Kazutoyo Maehiro bij Square Enix gewerkt hebben aan een nieuwe IP: een hardcore actiegame met wat scifi elementen. Ook was er sprake van een multiplayer modus, waarbij één speler met speciale krachten het kon opnemen tegen vier anderen. Het project vertoonde echter enorm veel gelijkenissen met een bepaalde PS4-exclusive die in 2015 uitkwam: Bloodborne. Het IP van Yoshida was wel al in de maak voordat Bloodborne uitkwam, dus de gelijkenissen waren toevallig:

“It had the same weapons and guns, and it was in gothic style. When I first saw Bloodborne, I thought, ‘where have I seen this before?’”

De ontwikkeling van het project verliep echter moeizaam, wat uiteindelijk leidde tot de beslissing om de game te schrappen. Yoshida zelf denkt grappig genoeg dat zijn game geflopt zou hebben en is hier dus niet treurig om.