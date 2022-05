Vanaf eind deze maand zal Obi-Wan Kenobi te zien zijn op Disney+. Deze serie kan je mogelijk meer informatie verschaffen over een aangekondigde, maar nog niet onthulde Star Wars-game.

Star Wars Jedi: Fallen Order viel bij zowel de pers als gamers goed in de smaak, dus zitten veel mensen te wachten op een vervolg. Electronic Arts heeft ondertussen al bevestigd dat deel twee in ontwikkeling is. Hoewel over die game weinig bekend is, is het waarschijnlijk wel mogelijk iets meer te weten te komen over het verhaal door Obi-Wan Kenobi te kijken op Disney+.

De reden hiervoor is dat Ewan McGregor – de acteur die Obi-Wan Kenobi speelt in de serie – in een interview met Jimmy Kimmel een opvallende uitspreek deed. Hij was namelijk onder de indruk van director Deborah Chow, omdat zij zoveel afwist van Star Wars. Volgens McGregor moest Chow er voor zorgen dat de serie goed overeenkomt met alle verhaallijnen en daar vallen ook videogames onder.

‘All of the storylines have to … match up. It can’t have some fact in a video game that doesn’t match up to the movie.”

Aangezien Jedi: Fallen Order zo goed als dezelfde tijdlijn volgt als de Obi-Wan Kenobi-serie, is het heel goed mogelijk dat verschillende gebeurtenissen die in de serie plaatsvinden, terugkomen in Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

Het zal nog wel even duren voordat we dat daadwerkelijk kunnen checken, want volgens de laatste geruchten zal het vervolg op zijn vroegst pas in 2023 verschijnen.