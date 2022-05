Het is nog altijd niet gemakkelijk om aan een PlayStation 5 console te komen vanwege aanhoudende tekorten op componenten. Het gevolg is dat retailers af en toe een nieuwe voorraad krijgen en om de verkoop zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, organiseert Coolblue verlotingen.

Ze laten op hun site weten dat ze 1200 nieuwe consoles hebben ontvangen, die ze voor verkoop zullen verloten. Het is het bekende verhaal, want je dient je via de mobiele applicatie in te schrijven. Dit moet je doen voor donderdag 12 mei om 10.00 uur. Op vrijdag 13 mei benadert Coolblue de mensen die uitgeloot zijn.

Je krijgt nadien de kans om de betaling en bestelling af te ronden, zodat Coolblue vervolgens de console naar je kan opsturen. Je kunt hier meer informatie vinden.