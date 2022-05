Zowel de Xbox Series X|S als de PlayStation 5 maken voor de tweede maal op rij gebruik van chips van AMD. Deze generatie is nog niet zo heel lang onderweg, maar toch kunnen we het niet laten om alvast met een schuin oog naar de toekomst te kijken. Dit geldt ook voor fabrikant AMD, zo blijkt uit een vacature op LinkedIn.

AMD is namelijk op zoek naar een zogeheten ‘SoC (System-on-Chip) Verification Engineer’, die onderdeel moet worden van een team wat aan een nieuwe SoC gaat werken. Deze SoC gaat naar verluidt gebruikt worden in de volgende generatie consoles van zowel Microsoft als PlayStation. De engineer is onder meer verantwoordelijk voor het verifiëren van de functionaliteit, prestaties en het verbruik van de chip.

Volgens eerdere geruchten zou Sony reeds bezig zijn met de ontwikkeling van de PlayStation 5 Pro, die naar verluidt in 2024 moet lanceren en zich richt op 8K-gaming. Of deze chips daar eventueel een rol in gaan spelen, zullen we moeten afwachten.

‘The team behind the chip powering XBOX™, PlayStation™ and the latest RDNA-family graphics chip is hiring for its Markham location in Canada for the next-generation chip development project!

We are currently looking for a System-on-Chip Verification Engineer who will be part of a team working on next generation of a complex SOC design. The successful candidate will play a key role in SOC verification performing the following duties for functional, power, and performance aspects with simulation and hardware emulation environment.’