The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience wist bij lancering veel indruk te maken en sindsdien zijn verschillende modders met de demo aan de slag gegaan. Nadat Superman en Spider-Man in de demo zijn verwerkt, is nu Batman aan de beurt.

De Batman mod wordt gemaakt door JSFILMZ en is nog niet helemaal afgerond. Wel zijn er al beelden getoond, waarin de ‘caped crusader’ niet alleen door de stad loopt, maar ook vecht met verschillende vijanden. Het is eventueel mogelijk dat er nog nieuwe features aan worden toegevoegd.

Het voorlopige resultaat van de Batman mod voor The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience kan je hieronder bekijken.