Al sinds de release is de PlayStation 5 moeilijk verkrijgbaar en dat is te danken aan de tekorten op componenten. Vervelend, maar niets aan te doen. Toch ziet het huidige fiscale jaar er beter uit dan vorig jaar, want Sony verwacht 18 miljoen consoles te kunnen verschepen, waarbij ze zich comfortabel voelen.

Toch is Sony wel bewust van het feit dat de vraag nog altijd erg hoog is. Tijdens een meeting met aandeelhouders sprak Sony CFO Hiroki Totoki uit dat de vraag waarschijnlijk iets hoger dan 18 miljoen units zal liggen. De grote vraag is dan ook of Sony aan die extra vraag kan voldoen.

“18 million units is what we feel very comfortable we can get the parts and components for [during FY22]. We feel that there is a little bit higher demand than that, so if the question is if we can meet the demand, I think we’re still short somewhat.

Regarding our stock and inventory, it still remains very low, so in order to provide our PlayStation units to customers in a timely basis, we’re still behind or short. We were originally talking about 22.6 million [by this point]… This was reduced because of the constraints of components. When it comes to the procurement of components we have not given up on this, we would like to continue to work on this.

At this point in time, what we can say safely is that we can achieve the necessary components for 18 million units.”