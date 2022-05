Hoewel de PlayStation 5 nog steeds moeilijk verkrijgbaar is, probeert Sony wel zoveel mogelijk gamers blij te maken met een nieuwe console en natuurlijk games. Sony bundelde vorig jaar kort de PlayStation 5 met Ratchet & Clank: Rift Apart en nu lijkt er een nieuwe bundel onderweg te zijn.

De Britse webwinkel ShopTo heeft namelijk een pagina live staan (via een Britse VPN kun je de pagina bekijken) waarop een speciale PlayStation 5 bundel staat. Het pakket bevat naast natuurlijk de console zelf tevens de nieuwste game van Guerrilla Games: Horizon: Forbidden West, die afgelopen februari lanceerde.

De bundel is uiteraard niet verkrijgbaar, maar het opvallende is dat ShopTo op het moment de enige winkel is die het over een dergelijke bundel heeft. Mogelijk dat het hier dus gaat om een regiogebonden bundel of dat andere Europese webshops later zullen volgen.