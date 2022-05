Electronic Arts heeft via een meeting met aandeelhouders een prognose gegeven van wat er op de planning staat voor de komende maanden. Zo mogen we dit kwartaal nog F1 22 verwachten, gevolgd door FIFA – wat nu dus EA Sports FC is – en Madden in het derde kwartaal van 2022.

In het laatste kwartaal van dit jaar mogen we een nieuwe Need for Speed en NHL verwelkomen. EA brengt dus relatief weinig games uit dit jaar, maar dat verandert in het eerste kwartaal van 2023, want voor die periode staan maar liefst vijf games gepland.

Van deze vijf is er reeds een aangekondigd en dat is PGA Tour. De andere vier moeten nog onthuld worden. Het gaat hier om één grote IP, één sportgame, één titel van een partner en tot slot één remake. Mogelijk dat onder deze vier titels Star Wars Jedi: Fallen Order 2 valt, maar dat is vooralsnog gissen.