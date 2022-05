De Xbox Series S is een krachtig apparaatje, maar het is voor eigenaren van bijvoorbeeld fysieke Xbox 360 of Xbox One-titels wel ietwat zuur dat er geen mogelijkheid is om die games op de witte console te spelen. Microsoft heeft blijkbaar naar de gebeden geluisterd en een nieuw patent geregistreerd.

Het patent in kwestie is door Gamerant gespot en beschrijft dat gebruikers via een extern apparaat – bijvoorbeeld een Xbox One – fysieke games kunnen verifiëren en zo een digitale versie van hun fysieke games kunnen spelen op een Xbox Series S. Voor backwards compatibility en zeker voor eigenaren van een Xbox Series S zou dit een fantastische toevoeging zijn.

Mocht dit idee in praktijk gebracht worden, dan zal er waarschijnlijk wel een tussentijdse verificatie moeten komen van de gebruiker. Anders zou het een fluitje van een cent zijn om fysieke games in de winkel te kopen, een verificatie te doen en de boel te retourneren.