Het Borderlands universum staat bol van de knotsgekke actie en de nieuwe spin-off Tiny Tina’s Wonderlands is daarin niet anders. Ondanks dat de game het op safe speelt, is het resultaat ons goed bevallen zoals je in onze review kunt lezen. Wie nog twijfels had over de game kan wellicht gebruikmaken van deze nieuwe aanbieding.

Tiny Tina’s Wonderlands is namelijk de nieuwe PlayStation Store deal van de week en het gaat hier om twee edities. Zowel de standaard als de Chaotic Great editie is voorzien van 20% korting en je kunt direct naar de PlayStation Store toe via de onderstaande links, mocht je hier gebruik van willen maken.

Kom je PSN-tegoed tekort voor je aankoop? Daarvoor kan je hier terecht.