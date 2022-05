De laatste tijd kwam het weer ter sprake: de integratie van advertenties in free-to-play games. Nu is dat bij mobiele games natuurlijk de gewoonste zaak van de wereld, maar als we naar free-to-play games op console kijken, is dat een wat ander verhaal. Zowel Sony als Microsoft zouden naar de mogelijkheden kijken, maar concreet is er nog niets uit voortgekomen.

Zij zijn echter niet de enige partijen die zich bezighouden met alternatieve vormen van reclames, zo ook EA. En die uitgever heeft er een duidelijke mening over. Bij een meeting met aandeelhouders werd CEO Andrew Wilson gevraagd hoe EA hiernaar kijkt. Hij gaf daarop aan dat er plek is voor advertenties in free-to-play games, mits het goed gedaan wordt.

“What we’ve seen generally though in entertainment media and even in games, particularly in mobile games right now, [is that] there is a place for advertising when done right. There is a portion of the community that, when given the choice, will participate in advertising where it benefits their gameplay experience.”

Dit concept is iets wat veelvuldig wordt toegepast in mobiele games, maar de vraag is natuurlijk of gamers op consoles of pc ook daartoe bereid zijn. Met dat gezegd stipt Wilson vervolgens aan dat ze er zeker van willen zijn dat de speler de best mogelijke ervaring heeft en daarom is EA verschillende vormen aan het testen geweest in de afgelopen tijd.

“We want to ensure that the player experience is the best possible player experience that we can provide. That’s why you’ve seen us kind of test various [revenue] models over the course of time.”

Afgaande op wat Wilson hier zegt lijkt het dus een kwestie van tijd te zijn, maar tegelijkertijd lezen we tussen de regels door ook dat EA voorzichtig is met de implementatie. Dit omdat het de basis ervaring van een game niet zou mogen verstoren.