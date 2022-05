Geen zorgen, het is (nog) geen Pro-versie van de console waar menig mens nog naar op zoek is. Het gaat vooralsnog enkel om wat interne wijzigingen. Zoals Sony eerder ook al heeft aangegeven zoeken ze door de aanhoudende chip-tekorten naar allerlei manieren om maar zo veel mogelijk PS5’s te produceren, zodat gamers ze zo snel mogelijk in handen kunnen krijgen.

Het launch model hanteerde een productnummer in de CFI-1XXX reeks, daarop volgde de CFI-11XX reeks en nu is dus de CFI-12XX reeks geregistreerd in Japan. Wat we ervan weten is dat het model verschilt vanwege geüpdatet radioapparatuur. Dit kan ook op Wi-Fi signalen slaan. Het lijkt dus een kleine interne wijziging te betreffen. Of dit invloed op de productie van de console heeft is niet bekend.