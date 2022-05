Speculatie bovenop speculatie, maar wel uit een betrouwbare hoek. Tom Henderson, vast geen onbekende, deelde afgelopen november het nieuws dat EA groen licht had gegeven voor een reboot van Fight Night. Maar daarbij wist hij ook direct te vertellen dat ontwikkelaar EA Canada de reboot in de ijskast had gezet. Waarom? Voor een andere game gebaseerd op een vechtsport, namelijk UFC 5.

Het goede nieuws is dat Henderson ons weet te vertellen dat UFC 5 in de zomer van 2023 zal verschijnen, de keerzijde is dat een eventuele Fight Night reboot dus nog even op zich laat wachten. Hoe dan ook, als je zat te hunkeren naar een nieuwe game rondom vechtsporten, komt er komend jaar waarschijnlijk iets jouw kant op. Volgens meneer Henderson althans.

UFC 5 is summer 23 I believe. A Fight Night reboot had to be *paused* for it 😭 https://t.co/qJNmCBY00N — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 10, 2022