Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnees kunnen dit weekend opnieuw genieten van ‘gratis games’ dankzij de Xbox Free Play Days. Vorig weekend kon je aan de slag met Call of the Sea, Sid Meier’s Civilization VI en Overcooked! All You Can Eat en dit weekend zijn er twee nieuwe titels beschikbaar gesteld.

Je kunt tot en met maandagmorgen aan de slag met WRC 10 en Lawn Mowing Simulator. Mocht je na dit weekend verder willen spelen met WRC 10, dan kan je de game met enige korting binnenhalen. Zo kan je de standaard editie op de Xbox One met 50% korting verkrijgen en de current-gen versie zelfs met 75% korting. Tuinliefhebbers kunnen Lawn Mowing Simulator gratis claimen mits ze Game Pass abonnee zijn.

Hieronder kan je de deals in kwestie bekijken die jou direct naar de Xbox Store sturen.

Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnement nodig? Klik dan hier.