Na de niet geplande onthulling duurde het niet lang voordat Netflix daadwerkelijk officieel de live-action serie van Resident Evil aankondigde. Deze serie is inmiddels voorzien van een releasedatum en verschijnt op 14 juli. Met slechts twee maanden te gaan wordt het tijd dat we meer gaan zien en Netflix heeft nu twee teaser trailers getoond.

De teasers laten een compleet ander aspect van de serie zien dat uiteindelijk uitdraait op extreme gevolgen. Het bekende T-virus is uiteraard aanwezig in deze show en een uitbraak is zo goed als verzekerd als je de onderstaande beelden mag bekijken. In de eerste teaser zien we twee jonge kinderen die naar Raccoon City worden gebracht en dat hun bloedmonsters vervolgens worden gebruikt voor sinistere experimenten.

De tweede teaser toont het fictieve personage ‘Joy’, dat het gezicht van een nieuw medicijn zal zijn. De consument weet echter niet dat het T-virus in deze tabletten verstopt zit en dat kan natuurlijk niet goed aflopen. Beide teasers kan je hieronder bekijken.