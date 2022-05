Sinds 2006 is de Italiaanse uitgever 505 Games actief in de gamesindustrie en sindsdien is er een flink portfolio opgebouwd. Zo kennen we 505 Games natuurlijk als uitgever van grote games als Control, Death Stranding, Sniper Elite, Dead by Daylight en nog vele andere games en franchises. Uiteraard zal er ook dit jaar het een en ander uitgebracht gaan worden en daarvan gaan we zeer binnenkort meer zien.

De uitgever heeft namelijk aangekondigd dat op 17 mei de zogeheten ‘Spring Showcase’ zal plaatsvinden. Deze showcase kan je via YouTube bewonderen en het is vooralsnog de vraag wat we precies te zien krijgen. Voor zover we weten zijn games als Bloodstained: Ritual of the Night 2, Ghostrunner 2, Serial Cleaners, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Stray Blade en nog andere in ontwikkeling. De kans is dus groot dat we daarvan meer gaan zien en wie weet worden we nog aangenaam verrast met een nieuwe IP.

Via deze link kan je de showcase bekijken en eventueel een herinnering instellen voor 17 mei.